La Roma batte il Cagliari 1-0 | debutto con gol per Sergio Oliveira

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 gennaio 2022) Lail1-0 all’Olimpico grazie ad un rigore realizzato dal neo arrivato. José Mourinho ha lanciato titolari sia lui che Maitland-Niles e, in attacco, il giovanissimo Felix. Al posto di Pellegrini, infortunatosi nel riscaldamento, ha giocato Veretout. Una partita all’insegna dei talenti portoghesi. Oltre al nuovo acquisto giallorossoin occasione del penalty, è stata infatti decisiva anche l’ottima parata di Rui Patricio che all’85’ ha detto di no ad una gran botta di Joao Pedro che avrebbe potuto dimezzare le distanze. Laaggancia la Lazio in sesta posizione in classifica con 35 punti. Stasera Mourinho può sorridere. L'articolo ilNapolista.