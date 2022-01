La reazione di Dybala dopo il gol gela tutti. Poi la frase: "Non parlo..." (Di domenica 16 gennaio 2022) Tensione tra la Juventus e Paulo Dybala. L'argentino ha segnato contro l'Udinese ed ha poi tirato un'occhiataccia verso la tribuna. Sarà addio a fine anno? Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 gennaio 2022) Tensione tra la Juventus e Paulo. L'argentino ha segnato contro l'Udinese ed ha poi tirato un'occhiataccia verso la tribuna. Sarà addio a fine anno?

Advertising

Namorunderwater : @F1N1no Credo che Dybala dovrà spiegarla bene ai senatori della squadra quella reazione. Dal Capitano non è accetta… - Maremmamara1 : #Dybala ha sbagliato, sono gesti che non mi piacciono. Ma è un po’ come Leo che va contro quello scemo cartonato. A… - DavidePennucci4 : @debbys1986 @tvdellosport Vedi Debby Dybala rimarrà alla Juve e su di lui si costruirà una squadra il modo di esult… - 00Zucchi : La reazione di Dybala mi pare ottima: ha parlato con i fatti adottando un approccio convinto alla partita, mostrand… - JuveSicilianDoc : RT @MexicoeStefano: Sulla reazione di Dybala dico solo che : Pur non essendo stato trattato come meritava @delpieroale firmò in bianco. -