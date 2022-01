La nuova casa di Tommaso Zorzi vi lascerà a bocca aperta: eccola! (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la brutta esperienza del furto subito in casa, Tommaso Zorzi sta cambiando abitazione: ecco alcuni dettagli della nuova dimora. La vittoria al GF Vip 5 avvenuta a marzo dello scorso anno non ha fatto che confermare il suo talento televisivo e la forza del suo personaggio social. A partire dal reality di Canale 5, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo la brutta esperienza del furto subito insta cambiando abitazione: ecco alcuni dettagli delladimora. La vittoria al GF Vip 5 avvenuta a marzo dello scorso anno non ha fatto che confermare il suo talento televisivo e la forza del suo personaggio social. A partire dal reality di Canale 5, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

GrandeFratello : Il ciclone Delia sta per abbattersi sulla Casa: questa sera farà finalmente il suo ingresso come concorrente uffici… - enpaonlus : Dopo lo sfratto, il caprone Tino ha raggiunto la sua nuova casa: 'Si sta ambientando molto bene'… - pcorazza_22 : RT @LAVTrieste: Ricordate Marley? Il cane che, con il ns aiuto, sperava di trovare una nuova casa? Purtroppo non l'ha trovata ed è finito i… - nadbitti : RT @CasaLettori: Riprenderemo domani il progetto culturale che coinvolge lettori ed editori #DalCatalogo Avremo una nuova casa editrice… - aletto78 : @_GrayDorian Propongo anche il 41 bis, visto che la sua nuova 'casa' sarà il carcere. #Speranzaingalera #DraghiInGalera -