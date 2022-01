La MotoGP ha i piloti migliori del mondo (Di domenica 16 gennaio 2022) , parola di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna. Secondo l’amministratore delegato della società spagnola, la classe regina “sforna” i più grandi talenti che poi possono cimentarsi anche in altre categorie delle due ruote. Danilo Petrucci alla Dakar ne è la prova. Supersport 2022, Yamaha lamenta: “vogliono rompere il giocattolo” La MotoGP ha i piloti migliori: quali le parole di Ezpeleta? Secondo l’amministratore delegato della società spagnola Dorna, Ezpeleta, la MotoGP possiede i più grandi talenti delle due ruote, che poi possono gareggiare anche in altre categorie. Ad esempio Danilo Petrucci se la sta cavando davvero bene in Dakar, ed è solo alla sua prima esperienza! L’italiano ha ricevuto i complimenti dei più grandi corridori della MotoGP ed Ezpeleta non si è trattenuto nel dire che i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 gennaio 2022) , parola di Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna. Secondo l’amministratore delegato della società spagnola, la classe regina “sforna” i più grandi talenti che poi possono cimentarsi anche in altre categorie delle due ruote. Danilo Petrucci alla Dakar ne è la prova. Supersport 2022, Yamaha lamenta: “vogliono rompere il giocattolo” Laha i: quali le parole di Ezpeleta? Secondo l’amministratore delegato della società spagnola Dorna, Ezpeleta, lapossiede i più grandi talenti delle due ruote, che poi possono gareggiare anche in altre categorie. Ad esempio Danilo Petrucci se la sta cavando davvero bene in Dakar, ed è solo alla sua prima esperienza! L’italiano ha ricevuto i complimenti dei più grandi corridori dellaed Ezpeleta non si è trattenuto nel dire che i ...

