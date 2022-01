“La mia vita sotto scorta per colpa dei no vax”: Antonella Viola si sfoga ma non fa un passo indietro (Di domenica 16 gennaio 2022) L’immunologa Antonella Viola è oggi costretta a vivere con la scorta dei carabinieri dopo aver ricevuto una lettera minatoria da parte di un gruppo no vax. La minaccia è scattata quando la dottoressa si è pronunciata favorevole a vaccinare i bambini. La lettera, battuta a macchina, recita così: “I bambini non si toccano, se non cambia le sue interviste dicendo che i bambini non vanno vaccinati saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia. Tranquilla, non morirà nessuno ma due pallottole calibro 22 nella pancia e nelle ginocchia non uccidono, fanno solo un gran male“. LEGGI ANCHE => Giornalista muore in diretta a causa del vaccino: come sono andate davvero le cose? Subito la dottoressa si è sfogata sui social, ma non è disposta a tornare sulle sue parole: “Questi sono i no vax che sanno solo ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 gennaio 2022) L’immunologaè oggi costretta a vivere con ladei carabinieri dopo aver ricevuto una lettera minatoria da parte di un gruppo no vax. La minaccia è scattata quando la dottoressa si è pronunciata favorevole a vaccinare i bambini. La lettera, battuta a macchina, recita così: “I bambini non si toccano, se non cambia le sue interviste dicendo che i bambini non vanno vaccinati saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia. Tranquilla, non morirà nessuno ma due pallottole calibro 22 nella pancia e nelle ginocchia non uccidono, fanno solo un gran male“. LEGGI ANCHE => Giornalista muore in diretta a causa del vaccino: come sono andate davvero le cose? Subito la dottoressa si èta sui social, ma non è disposta a tornare sulle sue parole: “Questi sono i no vax che sanno solo ...

