La malattia di Silvia Bonolis, la figlia di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: “Aveva un problema cardiaco…” (Di domenica 16 gennaio 2022) Silvia Bonolis è la primogenita di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Silvia è nata quando la Bruganelli Aveva solo 27 anni. Dopo aver affrontato con gioia la gravidanza, all’ottavo mese, la Bruganelli scopre la presenza di un problema cardiaco alla piccola che ha reso necessario un intervento chirurgico subito dopo la sua nascita. A raccontare i dettagli della malattia di Silvia che oggi è una giovane donna di 18 anni è stata mamma Sonia che, in una recente intervista rilasciata a Verissimo, ha raccontato il dolore provato in quel periodo. “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022)è la primogenita diè nata quando lasolo 27 anni. Dopo aver affrontato con gioia la gravidanza, all’ottavo mese, lascopre la presenza di uncardiaco alla piccola che ha reso necessario un intervento chirurgico subito dopo la sua nascita. A raccontare i dettagli delladiche oggi è una giovane donna di 18 anni è stata mammache, in una recente intervista rilasciata a Verissimo, ha raccontato il dolore provato in quel periodo. “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di ...

