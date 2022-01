La Francia come l'Italia, approvato il super green pass: il documento solo a chi ha completato il ciclo vaccinale (Di domenica 16 gennaio 2022) L'Assemblea nazionale francese ha approvato definitivamente l'istituzione del certificato vaccinale, quello che in Italia si chiama "green pass". Il voto è avvenuto dopo 36 ore di dibattito, in assenza del ministro della Salute Olivier Veran che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid. Il testo è stato votato con 215 voti a favore, 58 contrari e 7 astensioni, al termine di un periodo di polemiche e battibecchi politici iniziato i primi giorni dell'anno. Ora il governo vuole che il "pass" sia operativo il prima possibile, ma i parlamentari socialisti hanno chiesto il parere del Consiglio costituzionale, a garanzia del rispetto dei diritti fondamentali, e questo provocherà il rinvio della promulgazione della legge di qualche giorno. Il certificato che prova l'avvenuta ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) L'Assemblea nazionale francese hadefinitivamente l'istituzione del certificato, quello che insi chiama "". Il voto è avvenuto dopo 36 ore di dibattito, in assenza del ministro della Salute Olivier Veran che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid. Il testo è stato votato con 215 voti a favore, 58 contrari e 7 astensioni, al termine di un periodo di polemiche e battibecchi politici iniziato i primi giorni dell'anno. Ora il governo vuole che il "" sia operativo il prima possibile, ma i parlamentari socialisti hanno chiesto il parere del Consiglio costituzionale, a garanzia del rispetto dei diritti fondamentali, e questo provocherà il rinvio della promulgazione della legge di qualche giorno. Il certificato che prova l'avvenuta ...

