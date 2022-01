Kyrgios e il gruppo di colleghi in difesa di Nole | ' Ha fatto tanto per il tennis È umano'

(Di domenica 16 gennaio 2022) 'Sono deluso per la decisione presa dalla corte. Mi mette a disagio ilche nelle ultime settimane si sia parlato soldi me. Spero che adesso riusciremo a concentrarci tutti sul torneo'. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kyrgios gruppo

'Sono deluso per la decisione presa dalla corte. Mi mette a disagio il fatto che nelle ultime settimane si sia parlato soltanto di me. Spero che adesso riusciremo a concentrarci tutti sul torneo'. ...La parte bassa Daniil Medvedev e Nickal secondo turno? Sì, è una possibilità. Anche perché ... Il numero due delItalia pesca piuttosto bene: dopo un qualificato, presumibile la sfida ...La speranza sarà trovare del cioccolato e non cenere e carbone. Ci si augura che l'Epifania non porti via la festa italiana nell'ATP Cup 2022. Gli azzurri, impegnati nell'ultimo match contro la Russia ...Il serbo, numero uno del tennis mondiale, ha sempre strizzato l'occhio al mondo No Vax. Ora potrà volare a Melbourne e giocare senza rivelare ...