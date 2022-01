Kofi Kingston | ” La Forbidden Door è aperta | tutti hanno gli occhi puntati sulla Royal Rumble”

(Di domenica 16 gennaio 2022) Laè da sempre uno degli appuntamenti più attesi e quest’anno non sarà da meno. Per quanto riguarda la2022 la WWE ha finalmente aperto la ‘’, l’annuncio della partecipazione di Mickie James ha esaltato i fan di tutto il mondo e c’è molta curiosità di scoprire se ci saranno altri wrestler esterni alla WWE che faranno parte della rissa reale maschile e femminile. Proprio a tal proposito si è espresso di recente, l’ex WWE Champion è stato intervistato dai microfoni Pro Wrestling podcast di Rick Ucchino. “Non me l’aspettavo, amo tutto ciò ed anche i fan sono felici” “Laè stata, amo tutto ciò. Santo cielo, possiamo ...

The Shield Of Wrestling

Jimmy e Jey sono nel bel mezzo del loro quinto regno da campioni di coppia dello show blu, mentree King Woods vorrebbero tornare campioni. WWE Championship: Fatal 4 Way Match " Big E (...Da una parte Big E, supportato da Xavier Woods e(New Day), dall'altra l'imbattibile Roman Reigns, accompagnato dagli Usos e Paul Heyman (The Bloodline). "The Tribal Chief", ormai ...Dopo aver visto diversi grandi nomi del main roster apparire ad NXT, un nuovo nome viene associato allo show a colori della WWE ...Carmelo Hayes su Twitter ha espresso la sua volontà di vedere Kofi Kingston ad NXT 2.0, non improbabile visto il recente cameo di AJ Styles.