Katia Ricciarelli abbandona il Grande Fratello Vip: ecco la presunta data dell'uscita

A quanto pare oltre a Manuel Bortuzzo e Gianmaria Antinolfi, per la gioia degli amici di Twitter, Katia Ricciarelli a breve abbandonerà la Casa del Grande Fratello Vip portandosi appresso la lunga serie di evitabili scivoloni.

Katia Ricciarelli abbandona il Grande Fratello Vip: ecco la presunta data

Gianmaria, così come confidato a Manila, dovrebbe lasciare...

