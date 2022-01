Juventus Sampdoria CI 21-22 (probabili formazioni e Tv) (Di domenica 16 gennaio 2022) Gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 21-22. I bianconeri, reduci dalla vittoria contro l’Udinese in campionato per 2-0, ospitano una Sampdoria in cerca di riscatto. I blucerchiati hanno perso l’ultima gara di campionato per 1-2 contro il Torino. Non è da escludere del turnover da entrambe le parti. Juventus Sampdoria CI 21-22 si giocherà martedì 18 alle ore 21,00 presso l’Allianz Arena di Torino. Come arrivano le squadre? La Vecchia Signora ha battuto abbastanza agevolmente l’Udinese nell’ultimo turno di campionato con il risultato di 2-0 firmato Dybala-McKennie. Vittoria che permette ai bianconeri di restare agganciati al treno dell’Europa che conta. A livello di gioco la squadra continua a non convincere però: troppo lenta la manovra in fase offensiva, altrettanto sterile la fase realizzativa e soprattutto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 gennaio 2022) Gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 21-22. I bianconeri, reduci dalla vittoria contro l’Udinese in campionato per 2-0, ospitano unain cerca di riscatto. I blucerchiati hanno perso l’ultima gara di campionato per 1-2 contro il Torino. Non è da escludere del turnover da entrambe le parti.CI 21-22 si giocherà martedì 18 alle ore 21,00 presso l’Allianz Arena di Torino. Come arrivano le squadre? La Vecchia Signora ha battuto abbastanza agevolmente l’Udinese nell’ultimo turno di campionato con il risultato di 2-0 firmato Dybala-McKennie. Vittoria che permette ai bianconeri di restare agganciati al treno dell’Europa che conta. A livello di gioco la squadra continua a non convincere però: troppo lenta la manovra in fase offensiva, altrettanto sterile la fase realizzativa e soprattutto ...

