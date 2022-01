Juventus, Dybala segna, non esulta e poi fissa polemicamente la tribuna: «Cercavo solo un mio amico» (Di domenica 16 gennaio 2022) La Juventus ha battuto l’Udinese 2-0 con un gol di Dybala (19’) ed uno di McKennie. E contestualmente alla vittoria si è aperto, se non lo fosse già, il caso Dybala. Sì, perché, dopo aver segnato, l’argentino non ha esultato e ha fissato a lungo polemicamente la tribuna, forse in cerca dello sguardo di Arrivabene o di qualche altro dirigente della Juventus. Ha dribblato gli abbracci dei compagni ed è tornato a centrocampo abbastanza cupo in volto. Dybala Gol pic.twitter.com/WpcrogjU6j — Terrorism FC fan (@Guille1926 ) January 15, 2022 Nelle dichiarazioni post-partita, a Dybala è stato naturalmente chiesto il perché di quello sguardo. Lui ha risposto con un tono che sembrava sarcastico: «Ma no, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 gennaio 2022) Laha battuto l’Udinese 2-0 con un gol di(19’) ed uno di McKennie. E contestualmente alla vittoria si è aperto, se non lo fosse già, il caso. Sì, perché, dopo averto, l’argentino non hato e hato a lungola, forse in cerca dello sguardo di Arrivabene o di qualche altro dirigente della. Ha dribblato gli abbracci dei compagni ed è tornato a centrocampo abbastanza cupo in volto.Gol pic.twitter.com/WpcrogjU6j — Terrorism FC fan (@Guille1926 ) January 15, 2022 Nelle dichiarazioni post-partita, aè stato naturalmente chiesto il perché di quello sguardo. Lui ha risposto con un tono che sembrava sarcastico: «Ma no, ...

romeoagresti : Per Dybala, e il suo entourage, la priorità era e resta la Juventus. Proprio in virtù dell’accordo trovato a ottobre. - OptaPaolo : 10 - Paulo #Dybala é l'unico giocatore della Juventus ad aver partecipato ad almeno 10 gol in questo campionato: se… - DiMarzio : .@juventusfc, il punto sul rinnovo di Paulo #Dybala - Italia_Notizie : Dybala fa gol e non esulta in Juventus-Udinese: polemica per il mancato rinnovo. «Non ho niente da dimostrare» - salvobonfigli0 : RT @giampdisan: #Dybala dice in tv: 'Non ho nulla da dimostrare.' No, caro. Sei alla #Juventus e devi dimostrare anche quando ti allacci le… -