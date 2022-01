Juventus, deciso l’attaccante per gennaio: è Azmoun. Pronta la prima offerta (Di domenica 16 gennaio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri puntano su Azmoun come rinforzo per l’attacco. Pronta la prima offerta Come riporta Tuttosport, la Juve ha puntato gli occhi su un attaccante in particolare per questa finestra di mercato di gennaio: Sardar Azmoun. E’ l’iraniano, per rapporto qualità prezzo, il nome in cima alla lista di Cherubini, che prepara l’offerta. Lo Zenit, che non vuole perdere il giocatore a zero in estate, si accontenterebbe di 5 milioni di euro subito. Una cifra non elevata, anche se i bianconeri punteranno ad ottenere un ulteriore sconto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Calciomercato: i bianconeri puntano sucome rinforzo per l’attacco.laCome riporta Tuttosport, la Juve ha puntato gli occhi su un attaccante in particolare per questa finestra di mercato di: Sardar. E’ l’iraniano, per rapporto qualità prezzo, il nome in cima alla lista di Cherubini, che prepara l’. Lo Zenit, che non vuole perdere il giocatore a zero in estate, si accontenterebbe di 5 milioni di euro subito. Una cifra non elevata, anche se i bianconeri punteranno ad ottenere un ulteriore sconto. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

marcoconterio : ?????? Paulo #Dybala sarebbe arrabbiato con la #Juventus per il cambio di strategia sul rinnovo (via @CLMerlo) e avr… - TuttoMercatoWeb : TyC Sports - Dybala arrabbiato con la Juventus: ha deciso di non rinnovare - kikinouri : @girl_juventus Ma ringrazia che le rivolge ancora la parola, dopo che lei ha offeso sua madre. E pure che si è arra… - Cucciolina96251 : RT @Glongari: Poca Joya per #Dybala: “Non ho niente da dimostrare a nessuno. La società ha deciso che si parlerà a febbraio-marzo, io sono… - gobbissimoio : @vanda235 @giampdisan @Marco562017 Una volta la Juventus aveva Marotta AD con deleghe complete Paratici vice Nedved… -