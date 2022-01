Juve - Dybala | 10 dichiarazioni che hanno portato a questa situazione

(Di domenica 16 gennaio 2022) Le parole di Paulosul caso rinnovo sono solo le ultime di una lunga serie. La non esultanza al gol con l'Udinese e quel "non devo dimostrare niente a nessuno" nel post match finiscono per ...

Le parole di Paulosul caso rinnovo sono solo le ultime di una lunga serie. La non esultanza al gol con l'Udinese e quel "non devo dimostrare niente a nessuno" nel post match finiscono per alimentare - e non ...Aggiungo anche che conin campo laè molto vincolata al modulo di gioco.è una seconda punta che ha bisogno di un '9' vero (no Morata né tantomeno Kean ad esempio meglio Azmun, ...Ascolta la versione audio dell'articolo Caressa, “frecciata” a Dybala dopo Juve Udinese. Ecco il messaggio del telecronista sull’argentino – VIDEO Attraverso il suo profilo Instagram, Fabio Caressa ha ...Anthony Martial è diventato nelle ultime ore uno dei nomi più chiacchierati del mercato di gennaio: l’attaccante del Manchester United ha rotto con il tecnico Ralf Rangnick, e potrebbe lasciare la Pre ...