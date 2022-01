Jim Ross: “Jade Cargill ha ancora tanto lavoro da fare” (Di domenica 16 gennaio 2022) In appena un anno di carriera Jade Cargill ha stupito tutti: l’assistita di Mark Sterling è imbattuto ed ha messo in piedi una serie consecutiva di vittorie seconda a nessuno in AEW per poi diventare la prima campionessa TBS. Di recente Jim Ross ha parlato della Cargill ai microfoni del suo podcast, secondo JR nonostante la sua rapida ascesa al successo la Cargill abbia ancora tanto da imparare. Le parole di JR Il WWE Hall of Famer e telecronista della AEW prova una grande stima nei confronti dell’attuale campione TBS e ritiene che la sua arma principale sia il suo look unico. Ma quando passa il tempo, con la continua esposizione, un aspetto che spacca gli schermi può perdere il suo fascino e la sua unicità. Per questo motivo, secondo JR, ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 16 gennaio 2022) In appena un anno di carrieraha stupito tutti: l’assistita di Mark Sterling è imbattuto ed ha messo in piedi una serie consecutiva di vittorie seconda a nessuno in AEW per poi diventare la prima campionessa TBS. Di recente Jimha parlato dellaai microfoni del suo podcast, secondo JR nonostante la sua rapida ascesa al successo laabbiada imparare. Le parole di JR Il WWE Hall of Famer e telecronista della AEW prova una grande stima nei confronti dell’attuale campione TBS e ritiene che la sua arma principale sia il suo look unico. Ma quando passa il tempo, con la continua esposizione, un aspetto che spacca gli schermi può perdere il suo fascino e la sua unicità. Per questo motivo, secondo JR, ...

