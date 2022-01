Jamie Dornan rivela qual è l'unico film che lo fa piangere (Di domenica 16 gennaio 2022) Jamie Dornan, durante una recente intervista di W Magazine, ha parlato del suo nuovo film, Belfast, e della pellicola che lo fa piangere ogni singola volta che la vede. Jamie Dornan ha recentemente rivelato un grande segreto su se stesso durante lo speciale intitolato Best Performances Portfolio di W Magazine. Nell'articolo, l'attore di Belfast ha rivelato il titolo del film che lo fa piangere "ogni singola volta" e ha parlato di com'è stato interpretare un padre nel suo nuovo progetto cinematografico. Dopo essersi aperto a proposito di Belfast e della morte di suo padre a causa del Covid, che lo ha portato a definire il 2021 come "l'anno peggiore della sua vita", Jamie ha svelato che c'è solo un ... Leggi su movieplayer (Di domenica 16 gennaio 2022), durante una recente intervista di W Magazine, ha parlato del suo nuovo, Belfast, e della pellicola che lo faogni singola volta che la vede.ha recentementeto un grande segreto su se stesso durante lo speciale intitolato Best Performances Portfolio di W Magazine. Nell'articolo, l'attore di Belfast hato il titolo delche lo fa"ogni singola volta" e ha parlato di com'è stato interpretare un padre nel suo nuovo progetto cinematografico. Dopo essersi aperto a proposito di Belfast e della morte di suo padre a causa del Covid, che lo ha portato a definire il 2021 come "l'anno peggiore della sua vita",ha svelato che c'è solo un ...

