Italia’s Got Talent 2022 | quando inizia | giudici e dove vedere in diretta tv e streaming la nuova edizione

Torna Italia's Got Talent, il fortunato show che in questa nuova edizione italiana vede in giuria l'esordio di Elio, cantante, musicista e scrittore diventato famoso con il gruppo Elio e Le Storie Tese, con cui ha pubblicato dieci dischi in studio. Italia's Got Talent torna sugli schermi a partire da mercoledì 19 gennaio: si potrà vedere in diretta su Sky Uno oppure in streaming su Now. Italia's Got Talent, la nuova giuria In questa questa nuova edizione di Italia's Got Talent la giuria sarà formata, oltre che dall'esordiente Elio, dalla riconfermata "Divina" Federica Pellegrini, campionessa olimpica di nuoto, dalla ...

