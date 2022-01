Italia in lutto | è morto all’improvviso | stroncato da un malore fulminante

(Di domenica 16 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo - Si sente male, la corsa in ospedale, i sanitari lo soccorrono ma per lui non c’è stato più nulla da fare. È durata meno di ventiquattro ore la tragica quanto repentina sequenza dei fatti che hanno strappato alla vita prematuramente Giovanni Mannino, 46 anni, sposato con tre figli,da un. Siciliano di origine, geometra, gestiva l’agenzia immobiliare “Obiettivo Casa Agency” ed era sposato con una dipendente del Comune di San Stino. La notizia della scomparsa di Giovanni Mannino, avvenuta la scorsa notte all’ospedale di Portogruaro, ieri si è diffusa alla velocità di un fulmine a San Stino dove nella centralissima piazza Goldoni c’è la sede principale dell’agenzia immobiliare e dove Mannino, proprio per l’attività svolta, era molto conosciuto, ma la ...

Advertising

AhmadiZahra_ : Zahra Ahmadi in Italia grazie al fratello: 'Lasciare l'Afghanistan è un lutto, ora voglio aiutare le altre donne'… - anonimuscv19 : RT @AbracaBarna: Il gravissimo lutto che mi ha colpito, ha avuto il solo pregio di farmi prendere una pausa di alcuni giorni, da “marasma”… - DiacronicoMurra : RT @AbracaBarna: Il gravissimo lutto che mi ha colpito, ha avuto il solo pregio di farmi prendere una pausa di alcuni giorni, da “marasma”… - Marco1999Busa : RT @AbracaBarna: Il gravissimo lutto che mi ha colpito, ha avuto il solo pregio di farmi prendere una pausa di alcuni giorni, da “marasma”… - mia76587271 : RT @AbracaBarna: Il gravissimo lutto che mi ha colpito, ha avuto il solo pregio di farmi prendere una pausa di alcuni giorni, da “marasma”… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia lutto

... a meno che non sia già in possesso di visto lavorativo in. Oppure dovrà virare su un ... Coach Sodini " dopo ilche l'ha colpito in settimana, oggi sarà regolarmente in panchina " aumenterà ...... e so che, sbagliando, si può vivere la fine dell'"età fertile" come un. Anche la nostra ... che non giova all'e neanche alla sua immagine, e spianare la strada a un'altra figura che ...Tutti i giudici di gara della regione si stringono al loro Presidente Pino Scorzoso e partecipano al dolore per la grave perdita della sua amatissima consorte Marisa ...Yougossip la rubrica settimanale: Vite al limite in lutto, Antonella Clerici e il retroscena con Sassoli, Covid al Paradiso delle Signore.