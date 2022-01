Isola dei Famosi: trattative per riportare (dopo 10 anni) due storici volti come opinionisti (Di domenica 16 gennaio 2022) Chi saranno i nuovi opinionisti de L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi che prenderanno il posto del terzetto composto da Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi? Al momento non c’è nessuna firma, ma gli autori avrebbero messo gli occhi su due volti che in passato hanno avuto a che fare con L’Isola dei Famosi: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. A fare questi nomi è stato TvBlog che ha parlato di “qualche certezza anche se niente di ufficiale”. Nicola Savino ha condotto il reality nel 2012 in quella che è stata a tutti gli effetti l’ultima Isola dei Famosi andata in onda su Rai2. Vladimir Luxuria, invece, ha già collaborato tre volte col reality. La prima volta nel 2008 partecipando in qualità di concorrente (uscendone vincitrice davanti a Belen ... Leggi su biccy (Di domenica 16 gennaio 2022) Chi saranno i nuovide L’deidi Ilary Blasi che prenderanno il posto del terzetto composto da Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi? Al momento non c’è nessuna firma, ma gli autori avrebbero messo gli occhi su dueche in passato hanno avuto a che fare con L’dei: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. A fare questi nomi è stato TvBlog che ha parlato di “qualche certezza anche se niente di ufficiale”. Nicola Savino ha condotto il reality nel 2012 in quella che è stata a tutti gli effetti l’ultimadeiandata in onda su Rai2. Vladimir Luxuria, invece, ha già collaborato tre volte col reality. La prima volta nel 2008 partecipando in qualità di concorrente (uscendone vincitrice davanti a Belen ...

