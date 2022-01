ISOLA DEI FAMOSI: ILARY BLASI E LE PRIME INDISCREZIONI SU OPINIONISTI E CONCORRENTI (Di domenica 16 gennaio 2022) Fra due mesi si chiuderà il sipario sul Grande Fratello Vip e si alzerà quello sull’ISOLA dei FAMOSI. Torna così su Canale 5 la staffetta reality tra Alfonso Signorini e ILARY BLASI. Da metà marzo l’Honduras tornerà a popolarsi di vip tra vecchie glorie, sportivi, influencer e prezzemolini dello show biz. Non si escludono volti visti nell’ultimo Ballando (Alvise Rigo?). Gli OPINIONISTI dell’anno scorso – Zanicchi, Lamborghini e Zorzi – non sono stati confermati a partire da Iva Zanicchi, concentrata su Sanremo e chissà che non la vedremo al Cantante Mascherato. Le trattative per cast e OPINIONISTI non sono ancora chiuse ma, riferisce Tvblog, si va verso la fumata bianca per il ruolo di OPINIONISTI dell’ISOLA dei FAMOSI 2022 che ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 16 gennaio 2022) Fra due mesi si chiuderà il sipario sul Grande Fratello Vip e si alzerà quello sull’dei. Torna così su Canale 5 la staffetta reality tra Alfonso Signorini e. Da metà marzo l’Honduras tornerà a popolarsi di vip tra vecchie glorie, sportivi, influencer e prezzemolini dello show biz. Non si escludono volti visti nell’ultimo Ballando (Alvise Rigo?). Glidell’anno scorso – Zanicchi, Lamborghini e Zorzi – non sono stati confermati a partire da Iva Zanicchi, concentrata su Sanremo e chissà che non la vedremo al Cantante Mascherato. Le trattative per cast enon sono ancora chiuse ma, riferisce Tvblog, si va verso la fumata bianca per il ruolo didell’dei2022 che ...

