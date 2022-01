Inzaghi senza voce, c'è Farris: 'A Dybala pensa la società, felici delle nostre punte' (Di lunedì 17 gennaio 2022) Simone Inzaghi, senza voce, non si presenta ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con l'Atalanta. Al suo posto, il vice Massimiliano Farris: "Abbiamo tenuto il pallino, ma venivamo da 120' di grande ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 gennaio 2022) Simone, non si presenta ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con l'Atalanta. Al suo posto, il vice Massimiliano: "Abbiamo tenuto il pallino, ma venivamo da 120' di grande ...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Supercoppa, niente conferenza stampa per Inzaghi: è senza voce. Tocca a Farris - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Farris a Inter TV: “Atalanta grande rispetto di noi. Se non puoi vincere non devi perdere” - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Inzaghi di nuovo senza voce. Tocca a Farris: 'È provato. Oggi soddisfatti ma con rammarico' - Fprime86 : RT @sportmediaset: Inzaghi senza voce, parla Farris: 'Bella partita, contenti ma rammaricati'. #SportMediaset - Mediagol : VIDEO Atalanta-Inter: Handanovic e Musso top: Gasperini e Inzaghi, pari senza gol -