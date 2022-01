Investite da un' auto sulla provinciale | paura per una mamma e la figlia | la bambina all' ospedale in eliambulanza

Advertising

CiociariaO : Investite mentre erano sullo stesso monopattino: mamma e figlia volano sull'asfalto La 40enne guidava: un comportam… - Latina_Oggi : Mamma e figlia sul monopattino investite da un'auto Incidente all'incrocio tra via degli Elleni e via degli Aurunci… -

Ultime Notizie dalla rete : Investite auto

corriereadriatico.it

SERRA DE' CONTI - Madre e figliain via Meloni da un'. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri lungo la provinciale che collega la frazione di Osteria con il centro urbano di Serra de' Conti. Nulla di grave ...Un incidente si è registrato stamattina in via degli Aurunci, dove una quarantenne e la figlia di 14 anni in monopattino sono stateda un'. È successo all'altezza dell'incrocio con via degli Elleni, dove sono intervenuti gli operatori del 118 per soccorrere la donna e la figlia, trasportate in ospedale per gli ...Non solo era ubriaco al volante ma ha anche investito due pedoni, senza fermarsi, un automobilista 20enne poi denunciato dalla Polizia locale. Il giovane, un neopatentato, è accusato di omissione di s ...Due pedoni sono stati investiti in due diversi incidenti avvenuti nella mattinata di ieri. L’episodio più grave è accaduto in viale Cavour, in prossimità della farmcia Dr.Max. Qui una donna di 87 anni ...