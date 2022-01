Interruzione elettrica a Maccarese, il 18 gennaio chiuso l’asilo nido “L’isola che non c’è” (Di domenica 16 gennaio 2022) Fiumicino – Martedì 18 gennaio l’asilo nido comunale “L’isola che non c’è” di Via Campo Salino, 998, a Maccarese, rimarrà chiuso. “La chiusura – si legge in una nota del Comune – si rende necessaria a causa dell’Interruzione, dalle ore 8,30 alle ore 15,30, di energia elettrica nella zona dove è ubicata la scuola dovuta a lavori sugli impianti. l’asilo nido riprenderà la consueta attività educativa da mercoledì 19 gennaio. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 16 gennaio 2022) Fiumicino – Martedì 18comunale “che non c’è” di Via Campo Salino, 998, a, rimarrà. “La chiusura – si legge in una nota del Comune – si rende necessaria a causa dell’, dalle ore 8,30 alle ore 15,30, di energianella zona dove è ubicata la scuola dovuta a lavori sugli impianti.riprenderà la consueta attività educativa da mercoledì 19. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per ...

