Inter, arrivano conferme: tentativo per Dybala, si sbilancia anche Marotta (Di domenica 16 gennaio 2022) C'è anche l'Inter su Paulo Dybala, una prima conferma è arrivata anche da Beppe Marotta. Il calciatore argentino è in scadenza di contratto con la Juventus, le ultime settimane sono state di tensione con il club bianconero e il rinnovo è più lontano. Beppe Marotta ha affrontato l'argomento ai microfoni di DAZN: "se sono io l'amico che cercava Dybala? No, ero a casa", con riferimento alla parole del calciatore nel post partita: "cercavo un amico in tribuna". "È normale che quando un giocatore come lui arriva a scadenza ci siano delle voci. È l'aspirazione di ogni club monitorare le opportunità di mercato, con l'ambizione di avere l'asticella sempre molto alta. I tentativi vanno fatti con tutti, ma abbiamo un parco di quattro attaccanti molto forti, molto professionali ...

