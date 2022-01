Insurtech, investimenti quadruplicati nel 2021. Assicurazione innovativa, ecco come si evolve il mercato (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo un 2021 che ha visto un incremento del +460% gli investimenti per il settore in Insurtech, con 280 milioni di euro investiti contro i soli 50 milioni del 2020 – come rilevato dall’Investment Index di IIA in collaborazione con l’Osservatorio Fintech e Insurtech del Politecnico di Milano – la crescita sarà ancora più significativa per l’anno appena iniziato, permettendo all’Italia di recuperare il gap oggi esistete con gli altri Paesi europei. “Siamo soddisfatti dell’aumento degli investimenti in Insurtech in Italia e il traguardo di oltre 1 miliardo di Euro per il 2023 che come associazione avevamo indicato sembra finalmente raggiungibile. Già per il 2022 stimiamo di toccare la cifra di 500 milioni di euro, grazie soprattutto agli ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo unche ha visto un incremento del +460% gliper il settore in, con 280 milioni di euro investiti contro i soli 50 milioni del 2020 –rilevato dall’Investment Index di IIA in collaborazione con l’Osservatorio Fintech edel Politecnico di Milano – la crescita sarà ancora più significativa per l’anno appena iniziato, permettendo all’Italia di recuperare il gap oggi esistete con gli altri Paesi europei. “Siamo soddisfatti dell’aumento degliinin Italia e il traguardo di oltre 1 miliardo di Euro per il 2023 cheassociazione avevamo indicato sembra finalmente raggiungibile. Già per il 2022 stimiamo di toccare la cifra di 500 milioni di euro, grazie soprattutto agli ...

