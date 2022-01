Infortunio Pellegrini | le condizioni del centrocampista

(Di domenica 16 gennaio 2022) Preoccupano ledi Lorenzodopo il risentimento accusato nel pre di Roma Cagliari: le ultime Arrivano novità riguardo all’di Lorenzo, che ha accusato un risentimento muscolare prima della sfida fra Roma e Cagliari. Le suepreoccupano, anche perché è lo stessoche lo ha tenuto fuori per un mese dal 28 novembre. Domani verrà valutato con accertamenti e si capirà quanto dovrà stare fuori. La Roma spera possa essersi fermato in tempo, ma c’è apprensione. A riferirlo Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Lorenzonon ha concluso il riscaldamento con la squadra. E' tornato prima dei suoi compagni negli ...era tornato da poco tra i titolari nella partita contro il Milan dopo l'subito ...Il tecnico dei giallorossi dovrà rinunciare a Lorenzo. Il ...Lieve infortunio per Lorenzo Pellegrini nel pre partita di Roma-Cagliari. Durante il riscaldamento, il capitano dei giallorossi ha accusato alcuni fastidi al momento delle conclusioni in porta, presum ...Lorenzo Pellegrini non ha concluso il riscaldamento con la squadra. E’ tornato prima dei suoi compagni negli spogliatoio. Non partirà titolare nella gara contro il Cagliari. Il capitano giallorosso er ...