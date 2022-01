Inflazione e bollette alle stelle. Due macigni sulla ripresa. Assoutenti lancia l’allarme sui consumi. Cento miliardi sottratti agli acquisti (Di domenica 16 gennaio 2022) l’allarme arriva da Assoutenti. L’effetto combinato bollette Inflazione potrebbe presentare un conto più salato del previsto. Pari a circa 100 miliardi di euro di consumi in meno nell’arco del 2022. CINGHIA TIRATA. “Le famiglie si ritrovano oggi in una situazione estremamente pericolosa: da una parte sono assediate dall’aumento dei prezzi al dettaglio, con l’Inflazione che a dicembre ha subito un forte rialzo del +3,9% e incrementi dei listini che stanno proseguendo nelle ultime settimane; dall’altra parte sono impoverite dai maxi-rincari delle bollette di luce e gas scattati prima ad ottobre, poi a gennaio – spiega il presidente, Furio Truzzi -. Una vera e propria guerra che lascerà sul campo un massacro sul fronte dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 16 gennaio 2022)arriva da. L’effetto combinatopotrebbe presentare un conto più salato del previsto. Pari a circa 100di euro diin meno nell’arco del 2022. CINGHIA TIRATA. “Le famiglie si ritrovano oggi in una situazione estremamente pericolosa: da una parte sono assediate dall’aumento dei prezzi al detto, con l’che a dicembre ha subito un forte rialzo del +3,9% e incrementi dei listini che stanno proseguendo nelle ultime settimane; dall’altra parte sono impoverite dai maxi-rincari delledi luce e gas scattati prima ad ottobre, poi a gennaio – spiega il presidente, Furio Truzzi -. Una vera e propria guerra che lascerà sul campo un massacro sul fronte dei ...

