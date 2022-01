Incidente sotto la galleria di Solofra, 28enne finisce in ospedale (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco intorno sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Più precisamente sotto la galleria del monte Pergola in direzione Salerno, per un Incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. A bordo della stessa un ragazzo di 28 anni originario di Solofra, il quale rimaneva ferito e veniva trasportato presso l’ospedale di Avellino dai sanitari del 118 intervenuti, per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco intorno sono intervenuti sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Più precisamenteladel monte Pergola in direzione Salerno, per unstradale che ha visto coinvolta una sola autovettura. A bordo della stessa un ragazzo di 28 anni originario di, il quale rimaneva ferito e veniva trasportato presso l’di Avellino dai sanitari del 118 intervenuti, per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Incidente sotto la galleria di Solofra, 28enne finisce in ospedale ** - TwittaLibro : Nella cappella alsaziana di Saint-Ambroise la cupola è crollata all'improvviso uccidendo il vescovo Samuel che giac… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #incidente - Via dell'Arrone (Testa di Lepre di Sotto) ?????? Traffico intenso all'altezza di Via di Cecanib… - anteprima24 : ** Un mazzo di fiori e tanto #Sgomento per il giovane #Flavio: una città sotto #Choc ** - beabrunello : sarà un anno che vengo perseguitata da un tipo che vedo ovunque io vada dopo aver assistito ad un incidente che ave… -