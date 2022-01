In Italia il bonus psicologo vale meno di un monopattino o di una facciata? (Di domenica 16 gennaio 2022) Scoprire che in Italia il bonus psicologo valga meno di un monopattino elettrico o del rifacimento di una facciata, o di una bella doccia nuova fa pensare. E (soprattutto) fa anche intristire. Il bonus psicologo bocciato: ma perchè? Il nostro Paese (ahimé) ritiene ancora che la cura della salute mentale sia qualcosa relegata a pochissimi casi, forse anche troppo clinici per essere considerati. Non si spiegherebbe, altrimenti, il motivo per cui il bonus psicologo non è riuscito a sopravvivere all’interno della nuova Legge di Bilancio, varata qualche giorno fa dal nostro Governo Draghi. Per questo è stato davvero interessante scoprire cosa, piuttosto, il Governo avesse deciso di inserire all’interno di questa ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Scoprire che inilvalgadi unelettrico o del rifacimento di una, o di una bella doccia nuova fa pensare. E (soprattutto) fa anche intristire. Ilbocciato: ma perchè? Il nostro Paese (ahimé) ritiene ancora che la cura della salute mentale sia qualcosa relegata a pochissimi casi, forse anche troppo clinici per essere considerati. Non si spiegherebbe, altrimenti, il motivo per cui ilnon è riuscito a sopravvivere all’interno della nuova Legge di Bilancio, varata qualche giorno fa dal nostro Governo Draghi. Per questo è stato davvero interessante scoprire cosa, piuttosto, il Governo avesse deciso di inserire all’interno di questa ...

