In Austria da febbraio obbligo di vaccinazione per gli over 18: guai per chi rifiuta (Di domenica 16 gennaio 2022) All'inizio di febbraio entrerà in vigore in Austria l'obbligo di vaccinazione anti Covid per tutti gli over 18. E' quanto indica una bozza di legge presentata dal governo. In precedenza, era previsto ... Leggi su globalist (Di domenica 16 gennaio 2022) All'inizio dientrerà in vigore inl'dianti Covid per tutti gli18. E' quanto indica una bozza di legge presentata dal gno. In precedenza, era previsto ...

Advertising

Affaritaliani : Vaccino obbligatorio da febbraio in Austria. Per i No Vax multe fino a 3.600€ - Massimi55555 : @Marco21845856 @blastiko @repubblica Come funziona l’obbligo vaccinale in Austria, dal 1 febbraio: multe tra i 600 e i 3.600 euro - Viola_mg : RT @agambella: Nonostante l'Austria abbia un tasso di vaccinazione superiore al 73%, il cancelliere Nehammer tira dritto con obbligo vaccin… - DmitryEvic : Dal 1 Febbraio in Austria:La multa prevista per chi rifiuterà la vaccinazione va da 600 euro a 3.600 euro. Si può e… - ElVengadorDelF5 : RT @Corriere: Come funziona l’obbligo vaccinale in Austria, dal 1 febbraio: multe tra i 600 e i 3.600 euro -