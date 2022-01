Ilary Blasi posta delle foto mentre si sottopone a dei trattamenti estetici e il web la massacra

(Di domenica 16 gennaio 2022)è unadonne più belle ed apprezzate della televisione italiana ma nonostante ciò nelle ultime ore è finita al centro di una grossa polemica. Per quale motivo? Tutto ha avuto inizio in seguito alla pubblicazione di un post da parte della giovane conduttrice. Un post a causa del quale è stata sommersa da critiche da parte dei followers.al centro di numerose critiche Sono molti i personaggi dello spettacolo che per apparire più belli e giovani scelgono di sottoporsi a dei. In alcuni casi però questi vengono considerati dal pubblico che li segue un po’ troppo eccessivi ed è per tale motivo che alcuni di questi personaggi si trovano poi coinvolti in una serie di critiche e polemiche. È questo il caso della ...

Advertising

leeveean : Ma che collegamento del cazzo hanno a rai 1? È più in sincro Ilary Blasi con l'Honduras #tg1 - infoitcultura : Isola dei Famosi- Ilary Blasi mette gli occhi su un ex collega di Totti: ecco di chi si tratta - infoitcultura : Isola dei Famosi con Ilary Blasi: spuntano i nomi dei nuovi opinionisti - Antoniooo_98 : @iamsalvonic @SPYit_official @lapinella Io avrei sempre preferito Ilary Blasi - trasheska : sabrina ferilli, ilary blasi, paolo bonolis e silvia toffanin ospiti fissi al serale di #amici21 maria fidate #verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

è stata confermata . La signora Totti sarà ancora al timone del reality, per il secondo anno consecutivo. La scorsa edizione non ha avuto grosso successo, ma l'unica a essere salvata da ...Isola dei Famosi, ecco i due opinionisti scelti per questa nuova edizione del reality show di: incredibile! Manca sempre meno all'esordio della nuova edizione de L'Isola dei Famos i, storico reality show che presenterà come al solito un nutrito gruppo di vip pronti a 'sopravvivere' ...A metà marzo partirà la nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Tra i papabili concorrenti spunta anche un ex calciatore della Fiorentina ...Flavia Vento non ha ancora incontrato il grande amore: tra i suoi ex più celebri ci sono Marco Prato, Fabrizio Bentivoglio e un finto Tom Cruise.