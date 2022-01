Il Venezia ai piedi di Nani: l’ex United subito protagonista contro l’Empoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Il Venezia ha strappato un punto importante per la corsa salvezza, nella 22esima giornata del campionato di Serie A la squadra di Zanetti ha pareggiato contro l’Empoli con il risultato di 1-1. E’ stato decisivo l’ultimo innesto, Luis Nani. Nemmeno due minuti dall’ingresso in campo e assist decisivo per il gol di Okereke. Pareggio preziosissimo per il Venezia, grazie all’esperienza e alla qualità di Nani. l’ex Manchester United non ha bisogno di presentazioni, è ancora un calciatore in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 16 gennaio 2022) Ilha strappato un punto importante per la corsa salvezza, nella 22esima giornata del campionato di Serie A la squadra di Zanetti ha pareggiatocon il risultato di 1-1. E’ stato decisivo l’ultimo innesto, Luis. Nemmeno due minuti dall’ingresso in campo e assist decisivo per il gol di Okereke. Pareggio preziosissimo per il, grazie all’esperienza e alla qualità diManchesternon ha bisogno di presentazioni, è ancora un calciatore in grado di fare la differenza nel campionato di Serie A. L'articolo CalcioWeb.

