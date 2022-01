Il Tar ha bocciato l' ordinanza del sindaco di Siracusa | lunedì si torna a scuola

(Di domenica 16 gennaio 2022) AGI - Gli studenti ditorneranno in classe a partire daper effetto di una decisione del Tar di Catania. I giudici amministrativi regionali hanno accolto un ricorso presentato dall'avvocatura dello Stato contro l'con la quale il, Francesco Italia, sulla base di un parere tecnico dell'Asp, aveva disposto l'attività didattica a distanza, dal 13 al 19 gennaio, per l'aumento dei contagi da Covid-19, i cui numeri erano di gran lunga più alti di quello previsto dei 250 casi ogni 100 mila abitanti. Il giudici amministrativi hanno fatto valere due elementi: i contenuti della legge 221 dello scorso anno che fa riferimento alla Dad nelle zone rosse (mentreè in zona arancione) ritenuti prevalenti sull'del presidente della Regione del 7 ...

A questo proposito, ildel Lazio ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Cura Domiciliare ... per il trattamento domiciliare dei malati Covid, e dunqueil cosiddetto protocollo ...... la decisione è stata presa nonostante solo il giorno prima ilavesseun altro provvedimento analogo dello stesso sindaco sospendendone l'efficacia. Intanto, i cittadini che avevano ...Maria Abbruzzese del TAR Campania non ha mancato di ricordare come la decisione assunta si conformi 'a lle dettagliate misure legislative disposte dal Parlamento nell'ultimo periodo, misure che stabil ...Ormai siamo al caos totale, alla tragicommedia. E' stata una domenica di pura follia , come se non bastassero i giorni precedenti di totale confusione. Il ...