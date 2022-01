Il senso dei partiti alla prova del voto per il capo dello stato (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutti oggi dicono, smentendo una mentalità diffusa per decenni, che i partiti sono un elemento essenziale che struttura la Repubblica. Che questo dato è iscritto nella Costituzione e nella nostra storia, e che l’Italia fu, con molte pecche, modernizzata e organizzata come democrazia, nonostante la Guerra fredda e le tremende divisioni dell’epoca, grazie all’attività e all’identità dei partiti. Il fallimento della campagna iniziatasi con le inchieste su corruzione e mafia di Milano e Palermo, oltre trent’anni fa, consiste per giudizio ormai comune nel fatto che l’ordine giudiziario dispiegò la sua progressiva, immensa forza, in un processo ai partiti che travolse anche lo stato di diritto e sopravanzò di gran lunga la ricerca di responsabilità individuali nelle malversazioni legate al funzionamento della politica, ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutti oggi dicono, smentendo una mentalità diffusa per decenni, che isono un elemento essenziale che struttura la Repubblica. Che questo dato è iscritto nella Costituzione e nella nostra storia, e che l’Italia fu, con molte pecche, modernizzata e organizzata come democrazia, nonostante la Guerra fredda e le tremende divisioni dell’epoca, grazie all’attività e all’identità dei. Il fallimento della campagna iniziatasi con le inchieste su corruzione e mafia di Milano e Palermo, oltre trent’anni fa, consiste per giudizio ormai comune nel fatto che l’ordine giudiziario dispiegò la sua progressiva, immensa forza, in un processo aiche travolse anche lodi diritto e sopravanzò di gran lunga la ricerca di responsabilità individuali nelle malversazioni legate al funzionamento della politica, ...

Advertising

CarloCalenda : La candidatura di Berlusconi a PDR mostra uno dei problemi non solo dell'Italia ma della nostra epoca, la mancanza… - pinapic : Grazie a @EnricoLetta per aver deciso di intitolare sala direzione Pd a Sassoli. Una scelta affinché restino scolpi… - AlexBazzaro : Quindi l’Ema e l’Oms, non dei debosciati no vax, ci dicono candidamente che gli attuali vaccini sono superati e che… - imalexiareds : tralasciando insulti, penso sia palpabile quanto alessandro e sophie non funzionino. i primi mesi dovrebbero essere… - Noninfluente : RT @1V4vendetta: che poi sapete cos’è la cosa più svilente di ste tabelle iss voltate e menate, dove lavoravo se in un grafico ad occhio sì… -

Ultime Notizie dalla rete : senso dei Louis Armstrong: un lampo a due dita ... Armstrong non manca di esprimere biasimo nei confronti dei suoi simili: "i Negri non sono mai ... Satchmo ), aveva un senso dell'umorismo che deve averlo tratto da molti impicci nel corso della sua ...

Tennis a 40 gradi Gael Monfils, dopo essersi ritirato, ha detto di aver giocato con addosso un senso di morte per una ...tanto proibitive o diventa solo una gara di stoicismo? Cosa c'e di bello nel vedere uno dei piu ...

Il senso dei partiti alla prova del voto per il capo dello stato Il Foglio Il senso dei partiti alla prova del voto per il capo dello stato Chi mette in campo agguati vecchio stile, nomi civetta e candidature improbabili lavora per la definitiva sepoltura dell’eredità dei partiti politici, non per la loro vendetta storica ...

Si filma tutto E poi si perde l’umanità Gigi Paoli Si potrebbe essere tentati a dire di sì, ma faremmo un errore. Perché l’uso dei social ha solo peggiorato qualcosa che fa parte del nostro animo da ben prima che i social nascessero, cioè d ...

... Armstrong non manca di esprimere biasimo nei confrontisuoi simili: "i Negri non sono mai ... Satchmo ), aveva undell'umorismo che deve averlo tratto da molti impicci nel corso della sua ...Gael Monfils, dopo essersi ritirato, ha detto di aver giocato con addosso undi morte per una ...tanto proibitive o diventa solo una gara di stoicismo? Cosa c'e di bello nel vedere unopiu ...Chi mette in campo agguati vecchio stile, nomi civetta e candidature improbabili lavora per la definitiva sepoltura dell’eredità dei partiti politici, non per la loro vendetta storica ...Gigi Paoli Si potrebbe essere tentati a dire di sì, ma faremmo un errore. Perché l’uso dei social ha solo peggiorato qualcosa che fa parte del nostro animo da ben prima che i social nascessero, cioè d ...