Il ritorno di Trump: “Ci riprenderemo l’America” (Di domenica 16 gennaio 2022) Arizona, il ritorno di Trump: “Biden disastroso. Ci riprenderemo l’America. L’insurrezione? Fu il 3 novembre, non il 6 gennaio” Tornato il Donald Trump-Show Donald Trump è tornato. Cappellino rosso calato sugli occhi, lo striscione “Save America” alle spalle, quasi due ore di autocelebrazione. La folla in delirio. Ha deciso di realizzare il suo ritorno a Florence, cento chilometri a sud di Phoenix, Arizona, in una “roccaforte Trumpiana” dove nel 2020 aveva vinto di diciassette punti. <<Amo l’Arizona e qui abbiamo ottenuto una grande vittoria, ma i democratici hanno rubato migliaia di voti e i fake media non vogliono indagare>>. La vera insurrezione – ha aggiunto – non è stata il 6 gennaio, ma il 3 novembre, perché quel giorno i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Arizona, ildi: “Biden disastroso. Ci. L’insurrezione? Fu il 3 novembre, non il 6 gennaio” Tornato il Donald-Show Donaldè tornato. Cappellino rosso calato sugli occhi, lo striscione “Save America” alle spalle, quasi due ore di autocelebrazione. La folla in delirio. Ha deciso di realizzare il suoa Florence, cento chilometri a sud di Phoenix, Arizona, in una “roccaforteiana” dove nel 2020 aveva vinto di diciassette punti. < >. La vera insurrezione – ha aggiunto – non è stata il 6 gennaio, ma il 3 novembre, perché quel giorno i ...

