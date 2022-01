Il riscaldamento climatico incide anche sulle gravidanze: rischio nascite premature (Di domenica 16 gennaio 2022) Bambini che con il climate change rischiano di nascere prematuramente, molti altri che sono potenzialmente condannati all'obesità in età adulta, oppure portatori di gravi difetti alla nascita. Gli ... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022) Bambini che con il climate change rischiano di nascere prematuramente, molti altri che sono potenzialmente condannati all'obesità in età adulta, oppure portatori di gravi difetti alla nascita. Gli ...

Advertising

franco56it : .. e, il riscaldamento climatico? - michele_merelli : Come l'eruzione vulcanica può (momentaneamente) rallentare il riscaldamento climatico. #Climate - spe1977 : @Kl_Stone @iofausto Ripeto, l'argomento 'cambiamento climatico' è spinoso e controverso, e ridurre tutto all'emissi… - ChiarettaV83 : Il riscaldamento climatico non è mai esistito, le catastrofi naturali sono causate dalle scie chimiche e altri espe… - carmelovirone : #Clima se c'è caldo o freddo o piove per troppo o poco tempo ormai la risposta è sempre la stessa, effetti del camb… -