Il principe Harry rivuole la scorta (pagandola di tasca propria): azione legale contro le autorità britanniche (Di domenica 16 gennaio 2022) La famiglia reale britannica sembra non trovare pace. A portare di nuovo scompiglio è il principe Harry, secondogenito dell'erede al trono che, dopo lo strappo dalla Corona, con tanto di trasferimento negli Stati Uniti con Meghan Markle, ha deciso di avviare un'azione legale contro le autorità del Regno Unito. Il motivo? Avere la garanzia di una scorta speciale nel caso di futuri soggiorni in Inghilterra. Il duca di Sussex sarebbe disposto anche a pagarla di tasca propria, ha fatto sapere Harry al ministero dell'Interno che già nei mesi scorsi ha risposto negativamente alla sua richiesta. Secondo l'Home Office, il principe ha diritto a una protezione necessaria ma non a una scorta ...

