Il presidente serbo | Decisione politica | l' Australia ha torturato Novak

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente serbo Vucic: 'Djokovic può tornare a testa alta nel suo Paese. Quelli che pensano di aver affermato p… - ellesupersonic : RT @LucaSebastiani_: Il presidente serbo #Vucic su Djokovic: 'Può tornare a testa alta nel suo Paese'. ???? Vucic gli ha detto che lo aspett… - LucaSebastiani_ : Il presidente serbo #Vucic su Djokovic: 'Può tornare a testa alta nel suo Paese'. ???? Vucic gli ha detto che lo asp… - maxsto6 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente serbo Vucic: 'Djokovic può tornare a testa alta nel suo Paese. Quelli che pensano di aver affermato princip… - Skittygoa : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente serbo Vucic: 'Djokovic può tornare a testa alta nel suo Paese. Quelli che pensano di aver affermato princip… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente serbo

Così Aleksandar Vucic,della Serbia, dopo la sentenza della Corte federale australiana che ha confermato l'espulsione del campioneIldella corte suprema James Allsop ha obiettato che il ministro ha il diritto di fare ... ha spiegato il 34enne tennistaEnnesimo capitolo della vicenda Novak Djokovic-Australia, questa volta però potrebbe essere l'ultimo. La Corte Federale ha confermato la revoca del visto per il tennista che oggi ...La Corte federale ha respinto il ricorso del tennista numero 1 al mondo. Djokovic, che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l’espulsione dall’Australia dopo che il Governo ha annullato i ...