Il Pensiero di Sant’Agostino per oggi 16 Gennaio 2022 – Video (Di domenica 16 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di oggi, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Dio fornisce il vento ma l’uomo deve alzare le vele”. O Sant’Agostino, trasmetti anche a noi una scintilla di quell’ardente amore per la Chiesa, la Cattolica madre dei santi, che ha sostenuto ed animato L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 16 gennaio 2022) Scopriamo cosa vuole dirci il santo di, attraverso un suo insegnamento sempre attuale e utile per il nostro cammino quotidiano: “Dio fornisce il vento ma l’uomo deve alzare le vele”. O, trasmetti anche a noi una scintilla di quell’ardente amore per la Chiesa, la Cattolica madre dei santi, che ha sostenuto ed animato L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

KattInForma : Il Pensiero di Sant’Agostino per oggi 16 Gennaio 2022 – Video - KattInForma : Il Pensiero di Sant’Agostino per oggi 9 Gennaio 2022 – Video - zazoomblog : Il Pensiero di Sant’Agostino per oggi 9 Gennaio 2022 – Video - #Pensiero #Sant’Agostino #Gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Pensiero Sant’Agostino Il Pensiero di Sant’Agostino per oggi 5 Gennaio 2022 – Video La Luce di Maria