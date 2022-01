Il nuovo Medio Oriente visto attraverso l’oleodotto tra Golfo e Mar Rosso (Di domenica 16 gennaio 2022) Inizialmente concepito nel 2013, il progetto dell’oleodotto che collegherà l’output petrolifero di Bassora, città irachena sul Golfo Persico, al porto giordano di Aqaba sul Mar Rosso è diventato operativo. Il governo iracheno ha annunciato il piano di costruzione, che era stato bloccato dalla cavalcata dello Stato islamico – che dagli anni tra il 2014 e il 2017 ha avuto il controllo di ampie fette di territorio iracheno e, sebbene non sia sceso mai fino al sud del Paese, ha rappresentato una minaccia che ha fermato diversi processi di sviluppo. La pipeline è anche uno dei simboli fisici di come il Medio Oriente si stia spostando verso una stabilizzazione ampia, frutto di un equilibrio endogeno in delicata costruzione. Dietro al progetto c’è un investimento saudita, che da tempo sta usando la via ... Leggi su formiche (Di domenica 16 gennaio 2022) Inizialmente concepito nel 2013, il progetto delche collegherà l’output petrolifero di Bassora, città irachena sulPersico, al porto giordano di Aqaba sul Marè diventato operativo. Il governo iracheno ha annunciato il piano di costruzione, che era stato bloccato dalla cavalcata dello Stato islamico – che dagli anni tra il 2014 e il 2017 ha avuto il controllo di ampie fette di territorio iracheno e, sebbene non sia sceso mai fino al sud del Paese, ha rappresentato una minaccia che ha fermato diversi processi di sviluppo. La pipeline è anche uno dei simboli fisici di come ilsi stia spostando verso una stabilizzazione ampia, frutto di un equilibrio endogeno in delicata costruzione. Dietro al progetto c’è un investimento saudita, che da tempo sta usando la via ...

