Il mondo è una ciambella? La strana teoria della Flat Earth Society (Di domenica 16 gennaio 2022) A tutti i fan di Homer Simpson all’ascolto, tenetevi forte! Una “dolce” novità è in arrivo sulla Terra ed è pronta a conquistarla, morso dopo morso. Negli ultimi anni, infatti, è emerso un nuovo sottogruppo di terrapiattisti convinto che il mondo abbia la forma di una ciambella con un buco nel mezzo. Insomma, pare che Galileo, con la sua sfera schiacciata ai poli, abbia da tempo perso il suo fascino ed aderenza scientifica alla realtà. Ma i sostenitori della ciambella hanno una forte tesi a sostegno della loro causa: i teorici della cospirazione affermano che, colpendo il pianeta ciambella, la luce si curvi in modo da creare un effetto ottico che renda impossibile vedere la reale forma della Terra; questo, per loro, basterebbe per ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 16 gennaio 2022) A tutti i fan di Homer Simpson all’ascolto, tenetevi forte! Una “dolce” novità è in arrivo sulla Terra ed è pronta a conquistarla, morso dopo morso. Negli ultimi anni, infatti, è emerso un nuovo sottogruppo di terrapiattisti convinto che ilabbia la forma di unacon un buco nel mezzo. Insomma, pare che Galileo, con la sua sfera schiacciata ai poli, abbia da tempo perso il suo fascino ed aderenza scientifica alla realtà. Ma i sostenitorihanno una forte tesi a sostegnoloro causa: i teoricicospirazione affermano che, colpendo il pianeta, la luce si curvi in modo da creare un effetto ottico che renda impossibile vedere la reale formaTerra; questo, per loro, basterebbe per ...

Advertising

AlexBazzaro : Se posti una mezza riga sbagliata, una foto con una didascalia non perfetta ti arrivano decine di “debunker de noal… - CarloCalenda : Pompei è deserta. Visitarla così è un privilegio. Ma tutte le attività sono in crisi. È il momento di andare. Per c… - Eurosport_IT : TUTTI IN PIEDI PER FEDE! ?????? Brignone si prende il SuperG di Altenmarkt-Zauchensee con una prova meravigliosa: 2ª… - LydiaDear021 : RT @MarinaGelashvi6: @aQO6qIhZL02X9JY DIMASH DIGITAL SHOW Siamo venuti in questo mondo solo come ospiti! DimashQudaibergen, la tua voce e l… - ViviMDE : RT @marta_pellizzi: I ricordi visivi svaniscono, scompare così l'immagine del volto di tua madre, di come è una margherita o le case in lon… -