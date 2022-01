Il Governo pronto a nuove misure per far fronte al caro bollette (Di domenica 16 gennaio 2022) Gli otto miliardi e mezzo già stanziati non bastano. I rincari dell'energia, assieme alla quarta ondata pandemica, mettono a rischio la ripresa economica in ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 16 gennaio 2022) Gli otto miliardi e mezzo già stanziati non bastano. I rincari dell'energia, assieme alla quarta ondata pandemica, mettono a rischio la ripresa economica in ...

Advertising

Marilenapas : RT @RaiNews: Il principe Harry rivuole la scorta: sarebbe pronto a denunciare il governo britannico - chiarapellegri9 : RT @SN4IFUN: ?? #Djokovic espulso dall’Australia: il Governo non convalida il visto del serbo che non prenderà parte agli imminenti #Austral… - VanityFairIt : Il nipote della regina è pronto a un'azione legale per riavere la security di Scotland Yard, di cui è stato privato… - morganipatrizia : RT @RaiNews: Il principe Harry rivuole la scorta: sarebbe pronto a denunciare il governo britannico - unimpresa : ??Unimpresa su La Stampa – Enti locali a rilento sul Pnrr, governo pronto a subentrare. Banda Larga, scatta la gara… -