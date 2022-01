Il Golfo e l’Iran alla corte di Pechino (Di domenica 16 gennaio 2022) Mentre in Europa si consuma lo scontro tra Russia e Stati Uniti, la Cina apre questo 2022 con un rinnovato dinamismo diplomatico. A testimoniarlo, una settimana ricca di appuntamenti con il resto del mondo. Il 10 gennaio scorso i ministri degli Esteri di Bahrain, Arabia Saudita, Kuwait, Oman e il Segretario generale del GCC Nayef InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 16 gennaio 2022) Mentre in Europa si consuma lo scontro tra Russia e Stati Uniti, la Cina apre questo 2022 con un rinnovato dinamismo diplomatico. A testimoniarlo, una settimana ricca di appuntamenti con il resto del mondo. Il 10 gennaio scorso i ministri degli Esteri di Bahrain, Arabia Saudita, Kuwait, Oman e il Segretario generale del GCC Nayef InsideOver.

