Il delirio del jihadista | Esecuzioni? Come guardare Netflix

(Di domenica 16 gennaio 2022) Interrogato dai giudici a Parigi Mohamed Abrini, il terrorista belga di origini marocchine coinvolto negli attentati del Bataclan e di Zaventem, giustifica uccisioni e stupri: "Quello che per voi è radicale, per me è l’Islam normale"