Il crollo di Soleil Sorge: la reazione all'arrivo di Delia Duran al GF Vip (Di domenica 16 gennaio 2022) Soleil Sorge crolla al Grande Fratello Vip 2021 dopo l'ingresso di Delia Duran, moglie di Alex Belli: lo sfogo in lacrime. L'ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2021 di Delia Duran, moglie di Alex Belli, ha fatto crollare Soleil Sorge che si è lasciata andare ad uno sfogo non trattenendo le lacrime. Dopo aver L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

scrivotweet : RT @Soleilandia: Soleil ha un secondo crollo della serata e trova il conforto di Gianmaria ??? #Gfvip - Mimy59186788 : RT @Soleilandia: Soleil ha un secondo crollo della serata e trova il conforto di Gianmaria ??? #Gfvip - Alberto_m2011 : @GrandeFratello Soleil allo stremo dopo il crollo di adrenalina visto che lei era convinta di riabbracciare il suo… - simone_volponi : Nuovo aggiornamento dal romance: Pare che Jessica possa avere un crollo emotivo non so per cosa, forse per amore, e… - beffi04 : RT @Soleilandia: Soleil ha un secondo crollo della serata e trova il conforto di Gianmaria ??? #Gfvip -