Il cashback ha fallito contro l'evasione fiscale. La bocciatura del Tesoro

(Di domenica 16 gennaio 2022) Prima sospeso per sei mesi, poi cancellato. Ma al di là delle decisioni prese dal governo Draghi, il- il rimborso del 10% degli acquisti effettuati con bancomat, carte di credito e app - ha funzionato? La risposta è contenuta in un documento del ministero dell’Economia: “Il Progetto- si legge - ha contribuito a stimolare i pagamenti elettronici e a rafforzare la digitalizzazione del Paese, ma non sembra aver conseguito effetti significativamente differenti per i settori a più elevata propensione all’”. Non c’è solo il tema dell’inefficacia nel contrastare l’e l’economia sommersa. Il costo della misura, pari a 4,7 miliardi (i soldi spesi sono stati di meno per via della sospensione e poi dello stop), è superiore a quanto si sarebbe potuto recuperare in ...