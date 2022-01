Il cantante Nek si sfoga sulle critiche al brano di Sanremo | “Strumentalizzazione a scopo politico”

(Di domenica 16 gennaio 2022) IlNek, si racconta etutto il suo risentimento riguardo alcunericevute successivamente alla pubblicazione di una sua nota canzone, dai toni socialmente forti. La vita durante la pandemia, il libro e l’incidente: di questo si parla nell’intervista, che ripercorre anche momenti passati dell’artista, tra alti e bassi. Una vita e una carriera costellate di successi e importanti conquiste, sempre sostenute dalla moltitudine di fan, che seguono Filippo Neviani fin dagli esordi. I momenti della pandemia e l’incidente: Nek si racconta Durante il periodo della pandemia, che ha relegato in casa tutta la popolazione, ilha più volte espresso il suo malessere causato dal sentirsi “in gabbia“, come affermato nell’intervista a Il Corriere della Sera. La reclusione dovuta allo scoppio del ...

inarteziogio : 'Nek è il cantante più spettacolare che abbiamo'

... fondamentale per chi vive di e con la musica dato cheè anche musicista, e del percorso che ha ... Sul suo profilo Instagram ilparla del suo nuovo libro:A mani nude è il libro di Filippo Neviani (in arte), in uscita il 14 dicembre per HarperCollins . Un libro molto intimo che parte dall'incidente alla mano capitato al. Oggi sembra più facile scrivere un libro che fare un concerto. È così? ...Nel libro «A mani nude» il cantante ripercorre i suoi 50 anni: «Mi sono tolto un peso, durante il lockdown mi sono sentito in gabbia. Scrivere mi ha aiutato a resistere» ...Al Corriere della Sera lo sfogo di Nek dall'incidente agli attacchi della critica, ma c'è il suo nuovo libro da leggere ...