Il bollettino coronavirus di oggi domenica 16 gennaio 2022: i nuovi casi Covid e la situazione regione per regione (Di domenica 16 gennaio 2022) Il bollettino coronavirus di oggi, domenica 16 gennaio 2022 sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00. Seguiremo in diretta le ultime notizie in arrivo dalle Regioni. L'ultimo bollettino Covid... Leggi su today (Di domenica 16 gennaio 2022) Ildi16sarà pubblicato su questa pagina come di consueto intorno alle ore 17:00. Seguiremo in diretta le ultime notizie in arrivo dalle Regioni. L'ultimo...

Advertising

CorriereCitta : Covid, il bollettino: anche oggi nel Lazio oltre 12.000 casi: ricoveri in rialzo - SassiLive : CORONAVIRUS IN BASILICATA, BOLLETTINO 15.1: 1 MORTO (ANZI), 742 CASI POSITIVI (78 MATERA, 40 POTENZA, 36 POLICORO,… - ag_notizie : Coronavirus, il bollettino dell'Asp: altri 4 morti con 872 nuovi contagi e 9 ingressi in ospedale… - Nutizieri : Coronavirus Emilia-Romagna, il bollettino del 16 gennaio: 16.408 contagi, 20 morti - infoitinterno : Coronavirus in Umbria, il bollettino del 16 gennaio: tre decessi, ma calano ricoveri e attualmente positivi -