I Maneskin tornano negli USA: ospiti al Saturday Night Live il 22 gennaio (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo due milioni di singoli venduti, i Maneskin tornano negli Stati Uniti ospiti del popolare show Saturday Night Live. La puntata andrà in onda, in diretta da New York, sabato 22 gennaio. Un successo eccezionale quello negli Stati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due speciali Live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. I Maneskin sono stati inoltre ospiti del ToNight Show con Jimmy Fallon e del popolare talk-show The Ellen DeGeneres Show. Sono stati nominati da Billboard come Best New Artist dell’anno e hanno ricevuto il prestigioso invito da parte dell’Academy al museo dei Grammy per leggere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo due milioni di singoli venduti, iStati Unitidel popolare show. La puntata andrà in onda, in diretta da New York, sabato 22. Un successo eccezionale quelloStati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due specialia New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Isono stati inoltredel ToShow con Jimmy Fallon e del popolare talk-show The Ellen DeGeneres Show. Sono stati nominati da Billboard come Best New Artist dell’anno e hanno ricevuto il prestigioso invito da parte dell’Academy al museo dei Grammy per leggere ...

