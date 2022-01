I Maneskin tornano negli Usa, il 22 saranno ospiti al Saturday Night Live (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo due milioni di singoli venduti, i Måneskin tornano negli Stati Uniti ospiti del popolare show Saturday Night Live . La puntata andrà in onda, in diretta da New York, sabato 22 gennaio. Damiano, ... Leggi su gazzettadelsud (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo due milioni di singoli venduti, i MåneskinStati Unitidel popolare show. La puntata andrà in onda, in diretta da New York, sabato 22 gennaio. Damiano, ...

